宜市幾米公車試乘　粉絲媽媽搶頭香

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宜蘭市幾米公車明正式上路，今試乘活動吸引大批粉絲前來嘗鮮。（簡榮輝攝）

宜蘭市幾米公車明正式上路，今試乘活動吸引大批粉絲前來嘗鮮。（簡榮輝攝）

宜蘭市幾米公車明正式上路，今試乘活動吸引大批粉絲前來嘗鮮。（簡榮輝攝）

宜蘭市幾米公車明正式上路，今試乘活動吸引大批粉絲前來嘗鮮，幼童好奇觀望《奇蹟號》上的繪本主角人偶。（簡榮輝攝）

宜蘭市獲交通部補助添購2輛社區巴士，由於近年來幾米廣場已成國內知名景點，市公所也順勢將社區巴士改裝成幾米繪本圖像，車內還有繪本主角陪你搭車，分別取名「星空號」、「奇蹟號」，明正式上路，今(12日)試乘活動吸引大批粉絲前來嘗鮮。

搶得頭香的是一名鄭姓媽媽，她表示，接觸第一本幾米繪本是《向左走向右走》，當初主要是陪孩子共讀，後來又繼續翻閱《星空》，漸漸栽入幾米的繪本世界，如今見到這兩輛幾米公車，直呼「好療癒喔！」

鄭媽媽說，得知有試乘活動，因此送小孩到學校之後便繞過來排隊，想不到搶得頭香。原本只能透過閱讀想像繪本世界，現在走進公車就彷彿真實走進繪本，讓人忘記任何煩惱，在如此療癒空間內又可欣賞宜蘭街景，很棒！

宜蘭市長江聰淵提到，宜蘭市有歷史景點與新興觀光景點，其中火車站前的幾米廣場受到各界人士喜愛，市公所這次推出《星空號》、《奇蹟號》兼顧市區接駁與觀光交通，勢必將帶動另一波朝聖觀光人潮。

宜蘭市幾米公車明要上路，行經幸福轉運站、宜蘭火車站前站、市公所、昭應宮、宜蘭酒廠、中山公園等13個站牌，終點站河濱公園。行駛時間為上午7點至12點、每半小時發車；下午2點至6點、每40分鐘發車。

(中時)