宜市幾米公車試乘 粉絲媽媽搶頭香
宜蘭市獲交通部補助添購2輛社區巴士，由於近年來幾米廣場已成國內知名景點，市公所也順勢將社區巴士改裝成幾米繪本圖像，車內還有繪本主角陪你搭車，分別取名「星空號」、「奇蹟號」，明正式上路，今(12日)試乘活動吸引大批粉絲前來嘗鮮。
搶得頭香的是一名鄭姓媽媽，她表示，接觸第一本幾米繪本是《向左走向右走》，當初主要是陪孩子共讀，後來又繼續翻閱《星空》，漸漸栽入幾米的繪本世界，如今見到這兩輛幾米公車，直呼「好療癒喔！」
鄭媽媽說，得知有試乘活動，因此送小孩到學校之後便繞過來排隊，想不到搶得頭香。原本只能透過閱讀想像繪本世界，現在走進公車就彷彿真實走進繪本，讓人忘記任何煩惱，在如此療癒空間內又可欣賞宜蘭街景，很棒！
宜蘭市長江聰淵提到，宜蘭市有歷史景點與新興觀光景點，其中火車站前的幾米廣場受到各界人士喜愛，市公所這次推出《星空號》、《奇蹟號》兼顧市區接駁與觀光交通，勢必將帶動另一波朝聖觀光人潮。
宜蘭市幾米公車明要上路，行經幸福轉運站、宜蘭火車站前站、市公所、昭應宮、宜蘭酒廠、中山公園等13個站牌，終點站河濱公園。行駛時間為上午7點至12點、每半小時發車；下午2點至6點、每40分鐘發車。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。