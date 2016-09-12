新加坡稻草火龍出巡 驅茲卡祈福平安

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新加坡獨一無二「稻草火龍」起駕出巡，這條全身插滿3000支香的火龍從萬山福德祠附近組屋區綿延而出，香火隨著龍軀舞動裊繞不絕，如真似幻，夜空下宛如盤旋雲霄之間。

新加坡沙岡萬山福德祠慶祝建廟150周年，昨晚舉行盛大的火龍遶境和千人宴活動，超過2000多名信徒參與這場盛會，更不乏有國際旅人共同遶境。

火龍的龍軀長約45公尺，重達100公斤，渾身插滿3000支點燃的香火。這條獨一無二的火龍昨晚在信眾護持下從萬山福德祠起駕出巡，沿著沈民通道到沈氏坊的政府組屋區遶行折返，全程約1公里。

火龍遶行政府組屋區時，不時噴出熊熊烈火驅走邪靈，不乏有信徒雙手合十默禱，祈願火龍的浩然正氣能趕走茲卡，帶來祥瑞吉兆鎮八方。

萬山福德祠主席甄福常指出，稻草火龍歷史淵遠流長，希望透過火龍出巡，讓新加坡能風調雨順，國泰民安。

萬山福德祠成立於1866年，多半只有在重大慶典時才會出動以稻草編織的火龍。總理公署部長陳振聲昨晚也出席這項活動。1050912

(中央社)