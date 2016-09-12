廣播劇家暴案扣人心弦 湧進637萬捐款

英國廣播公司第4電台（BBC Radio 4）長壽廣播肥皂劇「The Archers」中的家暴受害者刺殺她有暴力傾向的丈夫遭控謀殺未遂，最後法庭宣判無罪，11日成為全國熱烈討論的話題。

英國「每日郵報」（Daily Mail）頭版標題為：「海倫無罪 Archers粉絲喜極而泣」。「衛報」（Guardian）標題則為：「Archers廣播劇扣人心弦 海倫無罪」。

法新社和英國廣播公司新聞網（BBC）報導，家暴受害者海倫狄契納（Helen Titchener）精神上遭丈夫虐待的故事線，讓網友在推特上用#FreeHelen（釋放海倫）和#TheArchers主題標籤熱烈討論。

英國影子司法大臣史蒂文斯（Jo Stevens）在推特上稱讚這個節目的製作人，講述家暴和女性受刑人的故事「腳本編得很精彩」。

「海倫狄契納救助基金」（The Helen Titchener (nee Archer) Rescue Fund）募款網頁已為協助家暴受害者的慈善團體「避難所」（Refuge）募資超過15萬英鎊（新台幣637萬元）。

已有超過7600人在網上募款平台JustGiving捐錢，還有許多人分享自己親身的經驗。

1名匿名捐款人說自己捐款的原因是，「因為我很幸運地脫困了。」還有許多人講述自己童年的經驗，有人說「因為我媽媽就是海倫，而我當時無能為力」。（譯者：中央社陳昱婷）1050912

(中央社)