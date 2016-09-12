河內擬禁行機車 專家：難以實現
越南先前提出交通規劃提案，預計2025年將禁止機車進入市中心。專家表示，此一目標將難以實現，但在部分時間內禁止車輛駛入市中心某些要道的方案實屬可行與必要。
統計顯示，目前在河內市街道車輛密度為每1公里擁有逾2500輛機車與近200輛汽車；平均每20人持有1輛汽車、每1.5人就有1輛機車，汽車與機車年均成長率分別為13%和7%。
河內市多條街道目前經常出現交通壅塞情況。專家表示，若不及時採取改善交通規劃與限制車輛的相關措施，未來交通壅塞情況將更加嚴重。
快訊新聞網站引述越南交通規劃與管理研究所前所長丁氏清萍（Dinh Thi Thanh Binh）指出，河內當局所提出的交通規劃提案，其中朝向減少個人交通工具的目標，具備及時性和必要性。
她表示，由於公共交通等客運服務受限，目前僅以公車為主，只能滿足民眾需求的10%，捷運等公共運輸的提案施工進度仍較緩慢，2025年全面禁行機車的目標因此將難以實現。
她指出，當局應提出更加具體的措施，除了推動公共交通系統的發展外，應重新規劃交通、調整上班與上學時間及提供學生與上班族接送服務等。她說，屆時雖然難以全面禁行機車，但在部分時間內禁止車輛駛入市中心某些要道的方案實屬可行與必要。1050912
(中央社)
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