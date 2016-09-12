陽岱鋼不能充分養傷 火腿早有前例
日職火腿隊的我國旅日球星陽岱鋼傳出右胸肋骨受傷卻不能休息養傷，其實火腿球團不讓我國旅日球星岱鋼「輕易」休戰「早有前例」，今年4月已發生一次，這次「重施故技」，只因輸不起！
火腿隊好不容將戰績推升到領先寶座，加上軟銀鷹隊緊咬不放，隨時都可能再把寶座搶回去，火腿必須保持一定的戰鬥力，才能維持戰績優勢，陽岱鋼因而成了「犧牲品」。
今年4月9日火腿與樂天之戰，陽岱鋼在滑壘時，不慎傷到左腳踝，確診為扭傷；隔天火腿派出杉谷拳士取代陽岱鋼先發出賽，可是杉谷拳士也受傷退場，隨後杉谷下二軍、陽岱鋼還留在一軍。
先受傷的陽岱鋼沒下二軍休養、反而替補的杉谷先走人，是不是很奇怪？主要是當時火腿傷兵多，戰力吃緊，而且火腿戰績也不佳，排名倒數第二，陽岱鋼只好「留隊察看」。
直到4月17日對戰羅德隊上場代打1打數、20日對戰西武又代打1打數，4月21日開始先發上陣，3打數敲出打敗西武的2分炮，陽岱鋼贏球的能耐讓火腿不能忽視，現在火腿搶著洋聯封王「點燈」，怎能放過陽岱鋼？
(中時電子報)
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