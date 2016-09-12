入聯宣達團遭禁帶旗幟 外交部：避不當解讀

台灣入聯宣達團於美東時間11日下午抵達華府，拜訪駐美代表處所在的雙橡園，不過駐美代表處希望宣達團低調，口頭交代宣達團不要攜帶入聯旗幟標語進入雙橡園。外交部國組司長徐佩勇今天被媒體詢問時表示，由於該活動是祈福性質的感恩祈福活動，不要被人家做不當解讀，因此事前有跟宣達團溝通，宣達團也表示了解。

媒體接著追問，台灣入聯的旗幟，外交部認為是「不當解讀」？徐佩勇強調，這個活動是感恩祈福的活動，希望祈福活動性質就是祈福活動，跟宣達團溝通他們也理解，希望不要做過度解讀。這個活動只是單純把華府地區的台灣朋友跟代表處連結在一起，一起為台灣未來做感恩祈福活動，彼此都有默契，這個活動本身就是祈福感恩活動。

(中時)