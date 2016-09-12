龍井紙廠電箱爆炸意外 兩工人遭電擊命危

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台中市龍井區大昌紙業今（12）日發生電箱爆炸意外，造成兩名工人觸電受傷，經消防隊將兩年緊急送往梧棲童綜合醫院急救，其中1人為全身90％以上3度燒燙傷，另1人為全身50％3度燒燙傷，2人到院前清醒，有生命危險。

台中市消防隊下午2時11分接獲通報，指稱龍井大昌紙業工廠發生電箱爆炸意外，有2名工人在施工時觸電受傷，消防救護人員立即出動救援，並將兩名傷者送童綜合醫院救治。

童綜合醫院表示，46歲陳姓男子全身90％以上3度燒燙傷；50歲劉姓男子全身50％、3度燒燙傷，經緊急插管搶救並送燒燙傷中心，兩人到院時意識清楚，但仍有生命危險。

(中時)