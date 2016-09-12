就任海基會董事長 田弘茂：有信心就能化解兩岸困局
新任海基會董事長田弘茂今天(12)表示，兩會交流30年，經歷波折起伏，非常不容易，如果再次被迫停擺，對兩岸民眾是莫大損失，「人生沒有過不了的坎坷，我相信有信心、耐心，就能化解兩岸困局，希望陸方能以民為念，在兩岸過去交流成果基礎上，一起為兩岸人民謀求福祉。」
海基會今天(12)下午3點召開第9屆董監事第1次臨時聯席會議，補選董事長、副董事長，以及3席董事。
田弘茂今天正式就任海基會董事長，他致詞時表示，海基會是兩岸工作體系重要一環，接受政府委託，負責協商、交流、服務工作，雖然目前在協商交流有所不順，但他相信只要有信心、耐心，就能化解兩岸困局。
他表示，未來將盡力為台商排憂解難，做好海基會服務角色，海基會是台商的娘家，14日舉行的秋節聯會，他將第一次和大陸各地台商協會負責人與幹部面對面交換意見，屆時會善加利用這次機會，謙虛傾聽台商聲音。
田弘茂說，兩岸開放交流30年，雖歷經波折起伏，但營造和平穩定、安居樂業的兩岸關係，是兩岸人民不變的願望和最大期盼。有人說人生沒有過不了的坎坷，只要兩岸能用更寬廣的心胸面對，就能逢山開路、過水架橋。
他表示，兩會交流非常不容易，如果再次被迫停擺，對兩岸民眾是莫大損失，希望陸方能以民為念，在兩岸過去交流成果上，一起為兩岸人民謀求福祉。
(中時)
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