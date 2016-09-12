莫蘭蒂轉強颱 深夜11時30分發海警

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中央氣象局觀測，莫蘭蒂颱風今天下午2時增強為強烈颱風，且暴風半徑也擴大，氣象局預計深夜11時30分發布海上颱風警報。

根據氣象局最新颱風消息，莫蘭蒂目前位置在鵝鑾鼻東南東方約1000公里海面上，以每小時22公里速度，朝西北西行進。

莫蘭蒂不但強度增強，7級風暴風半徑也從上午180公里，擴大為200公里。

氣象局預計深夜11時30分發布海上颱風警報，範圍可能包括巴士海峽與台灣東南部海面。1050912

(中央社)