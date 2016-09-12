列嶼芋頭季邁入第6年 鄉長有請

邁入第6年的金門縣烈嶼鄉芋頭季10月8日登場，鄉長洪成發今天邀請民眾和旅客一起「芋見烈嶼，芋約幸福」。他並透露，深受民眾喜愛的藝人陳美鳳當天將和大家體驗挖芋頭。

洪成發今天來到西埔村芋田，試挖了一個大芋頭。他說，烈嶼芋頭口感香、鬆、綿，入口即化，兩岸三地比較一下，烈嶼的芋頭最棒，可說是供不應求。

洪成發說，位在金門本島和廈門的烈嶼鄉雖然是個小島，但這裡有好山好水，在中央政府和縣政府支持下近年基礎建設也做得很漂亮，歡迎大家來小金門走走。

以「芋見烈嶼芋約幸福」為主題的2016芋頭季定10月8日在雙口濱海遊憩公園登場，有挖芋體驗、特色產品農夫市集園遊會、芋頭饗宴。洪成發說，活動當天上午8時30分開幕，一直進行到晚上10時。

洪成發說，今年挖芋體驗依往例分烈嶼組、大金組和非縣籍3組，共900個名額都已經秒殺。

特別的是，今年烈嶼鄉邀請到觀眾喜愛的「美鳳有約」節目主持人陳美鳳在開幕當天來到小金門，與大家一起體驗挖芋；活動後，鄉公所備有芋頭饗宴，以芋頭為主要食材，推出種類多樣的各式芋頭風味餐，讓參與活動的來賓和民眾品嚐。

洪成發同時說，當天晚上6時登場的晚會邀請人氣歌手吳申梅、大台風樂團、在地歌手駱雨喬和金曲台語歌后張秀卿壓軸。1050912

(中央社)