警員槍殺女友後自戕 親友嘆怎會想不開

我要評比

桃園1名許姓警員今天持槍打死女友後飲彈自盡。消息傳出後，許姓警員在宜蘭老家的親友都不敢相信，感嘆說，「怎麼會這麼想不開」。

許姓警員凌晨趁備勤時間擅離崗位，返回租屋處持槍打死女友後飲彈自盡，造成2死悲劇。

不幸消息傳回許姓警員在宜蘭老家之後，家人低調不願受訪。

親友們說，許姓警員平時個性較文靜、少話乖巧；原本許姓警員立志要當老師，後來改考警專，順利圓夢當警察。

親友表示，日前有聽說許姓警員有胃病，不料竟會想不開，大家都很不捨。

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(中央社)