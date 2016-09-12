搭高鐵過中秋 高鐵加開118班次列車

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中秋節有4天連續假期，台灣高鐵為服務旅客返鄉及旅遊需求，將於9月14日至19日疏運期間，加開118班次列車；同時，也推出各類觀光聯票，服務旅客。

高鐵板橋站表示，台灣高鐵中秋節疏運期間，各車次都維持3至5節的自由座服務，持定期票、回數票或悠遊聯名卡（需開啟自動加值功能）的旅客，可直接感應進站搭乘自由座。

高鐵板橋站表示，14日至19日疏運期間，加開118班次列車（南下62班、北上56班），總計6天提供922班次列車的旅運服務，並維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」。

高鐵說，疏運期間適用「大學生優惠」、「標準車廂卡友優惠」、「商務車廂限量升等」及「週一悠遊日」等專案。至於，「平日離峰優惠」、「25人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用。

中秋節連續假期，台灣高鐵特別為返鄉及出遊的旅客規劃435班次列車適用「早鳥優惠」，佔中秋節疏運期間總班次逾47%；此外，為鼓勵旅客提早安排假期，並於收假返回居住地時避開尖峰人潮，更特別於疏運期前一天13日，及疏運期最後一天19日，安排8班指定車次的標準車廂對號座。

台灣高鐵中秋節疏運期間也提供高鐵假期、飯店聯票與交通聯票等多樣化優惠旅遊產品，方便旅客彈性規劃旅程。旅客可利用連續假期「搭高鐵．遊台灣」，輕鬆享受中秋假期。

高鐵板橋站呼籲，中秋節連續假期購票及乘車人潮眾多，敬請旅客預先訂位，並多加利用全國1萬多家高鐵合作之便利商店、網路訂票系統、T Express手機購票系統等站外通路提早完成付款、取票，可省去到車站排隊購、取票的寶貴時間，直接輕鬆進站搭車。1050912

(中央社)