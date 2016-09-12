富強美國陰暗面：貧家少女用性換溫飽

根據今天公布的研究，全球最富強的國家美國其實普遍存在人民挨餓問題，青少年常因買不起東西吃，用性來換取食物。

英國「衛報」（The Guardian）報導，美國華盛頓智庫「城市研究所」（Urban Institute）分析10個社區的焦點團體（focus group），發現少女利用「出賣身體」或「性換取金錢」的方式，只為換得溫飽。急切想填飽肚子的男孩子，則會走上極端，利用扒竊和販毒遂其目的。

此份報告「不可能的選擇」（Impossible Choices）主要執筆人、都市研究所資深研究員（Susan Popkin）表示：「我長期研究低收入族群，寫過許多極度貧窮社區的女性遭遇，以及性剝削的風險，但現在這個情況卻是聞所未聞。」

「就連長期注意這個領域、長期聽聞女性述說自身故事的我，都是首次聽到食物和這種無能為力如此地相關，這讓我震撼，這其中代表的無能為力真讓我吃驚，我想，這會隨著時間越來越嚴重。」

都市研究所和糧食銀行「賑饑美國」（Feeding America）合作，關注芝加哥、洛杉磯、華盛頓、北卡羅來納州鄉村與俄勒岡州東部等10個貧窮社區的2個焦點團體，男性與女性各一，參與者包括13至18歲共193人，全都是匿名參與。

參與者的說詞描繪出美國青少年的其中1個樣貌：決策者通常聚焦0到5歲兒童，青少年不被重視，常常有一餐沒一餐、挨餓，擔驚受怕，害怕長此以往會有什麼下場。（譯者：中央社鄭詩韻）1050912

(中央社)