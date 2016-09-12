21世紀新竹園區加盟店今偏鄉送愛心

21世紀不動產新竹園區加盟店送愛心到偏鄉。（圖／業者提供）

延續21世紀不動產亞太區總部的「21公益日」精神，21世紀不動產新竹園區加盟店今 (12)日與國際熱愛大自然促進會新竹分會捐贈新竹縣尖石鄉3所小學所募集資金與物資。

21世紀不動產新竹園區店東黃兆堂表示，台灣的偏鄉地區像是被遺忘的世界，今年活動已是第4年，在與小朋友互動的過程中，不僅希望小朋友們收到物資、感受關懷，更希望將「互惠反饋」精神帶入偏鄉。

21世紀不動產亞太區總部指出，公益精神經過多年推動已深耕在各加盟店的經營理念之中，例如土城捷運領袖加盟店，每月固定21日發放100個愛心便當給社區低收入戶，已經連續發放6個月。

(工商)