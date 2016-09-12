莫蘭蒂轉強颱 周三最接近台灣

第14號颱風莫蘭蒂結構不斷增強，已於今日下午2點成為強烈颱風。(擷取自中央氣象局)

第14號颱風莫蘭蒂結構不斷增強，已於今日下午2點成為強烈颱風，持續往台灣靠近，但目前氣象局將颱風路徑南修，預估周三颱風中心將經過恆春半島外海而過，而非直接登台，但未來變數仍大，仍要密切觀察。

颱風莫蘭蒂七級風半徑目前擴大到 200 公里，正以每小時22公里速度，向西北西方向前進，原本氣象局預估，颱風中心有可能在本周三於恆春半島登陸，但目前將路徑南修，預估中心會經過恆春半島外海，但仍有不確定性。

氣象局預報中心預報員林定宜 指出，明日開始受到颱風外圍環流影響，東半部、北部、南部和中部山區都有間歇性陣雨，到了周三則是全台有雨，其中以大東半部跟南部風雨明顯，北部因地形遮蔽，僅有些間歇性陣風和外圍環流的水氣。氣象局提醒，本周三到周四上半天是影響台灣最劇烈的時刻，務必多加留意。

(中時)