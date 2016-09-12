莫蘭蒂海警還沒發 東華大學先宣布停班課

東華大學。(中時資料照)

颱風莫蘭蒂朝台步步進逼，氣象局稍早也宣布莫蘭蒂 轉成強颱，預計今天深夜11時30分發布海上颱風警報。不過海警現在還沒正式發布，國立東華大學已在網站上先公告，9月14日學生全日停止上課、下午職員停止上班。

強颱莫蘭蒂逐漸逼近台灣，花蓮國立東華大學今天在海警發布前，於學校網站上公告9月14日停班停課訊息，校方表示，根據氣象局預測，9月13日（星期二）晚上東部地區將受颱風影響，14日（星期三）颱風侵襲機率高，考量學生中秋佳節連假返鄉團聚且因應東部地區每因豪雨或颱風造成落石、坍方、道路中斷或積水等狀況，導致對外交通中斷，因此校方基於維護學生安全，決定9月14日（星期三）學生全日停止上課、下午職員停止上班。

強颱莫蘭蒂目前以每小時22公里速度，持續向西北西進行，7級風暴風圈也擴大至半徑 200 公里。

(中時電子報)