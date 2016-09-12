南韓考慮加購F-35A 突破平壤防空網

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南韓政府消息人士今天透露，南韓軍方積極考慮額外採購20架F-35A匿蹤戰機，作為應對北韓第5次核試後安全形勢驟變的長久之計。

南韓聯合新聞通訊社今天報導，南韓軍方認為，在北韓出現使用核武跡象時，單靠彈道飛彈實施大規模懲罰報復作戰有一定的局限性，還需出動F-35A戰機直搗平壤，實施「斬首行動」。

報導引述南韓軍方人士稱，在北韓執意要動用核武時，南韓軍方可以動用玄武系列彈道飛彈夷平平壤主席宮等特定區域。但有意見認為，打擊精確性存在局限，南韓軍方正大幅完善現有的精確打擊計畫，以適應北韓核力量增強的新形勢。

南韓軍方人士強調，能夠突破平壤4重防空網長驅直入進行精確打擊的戰鬥機，非F-35A匿蹤戰機莫屬。

報導指出，南韓軍方曾於2013年在南韓合同參謀會議上認定需要60架F-35A，但因預算有限，最終決定先行採購40架，並在日後根據國防形勢變化另購20架。40架F-35A將於2018-2021年在南韓軍方服役。

據南韓軍方瞭解，為防範F-35A犯境，北韓近來進口雷達系統，不斷採用低截獲概率性能和跳頻等新技術。北韓還在平壤一帶部署40多枚射程260-300公里的薩姆-5防空飛彈。1050912

(中央社)