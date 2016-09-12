台中傳工安意外 2工人觸電命危

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台中市龍井區一家紙業工廠今天下午傳出工安意外，2名工人觸電受傷，緊急送醫，1人為3度全身90％以上燒燙傷，另1人為3度全身50％燒燙傷，兩人到院時意識清楚，但有生命危險。

台中市政府消防局表示，下午2時11分接獲通報，龍井一家紙業工廠有2名工人在施工時觸電受傷，緊急送醫救治。

童綜合醫院表示，46歲陳姓男子3度全身90％以上燒燙傷；50歲劉姓男子3度全身50％燒燙傷，插管送燒燙傷中心，兩人到院時意識清楚，有生命危險。1050912

(中央社)