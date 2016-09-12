廣東官員收黑錢歪理：不收錢不近人情

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中國大陸廣東省潮州市1名區長因為貪汙受查，他寫悔過書時對於收黑錢有如此歪理：不收錢是不近人情。

廣州日報今天報導，去年，中共潮州市紀委查處中共潮州市湘橋區委前副書記、區長陳鵬的嚴重違紀案。

在紀律審查期間，陳鵬寫下10份悔過書，文中多次出現「窮人的錢不能收，老闆的錢收一點也無所謂」、「不收錢是不近人情」、「劫富不劫貧」等言辭。

他並認為「自己本質是不壞的」。

據報導，陳鵬從一名湘橋房管所所長，成為市房管局副局長、局長，中共湘橋區委副書記、區長僅用了9年時間，平均每3年便晉升1次。

而他從2003年春節開始收受他人錢物起，到案發已有13年，尤其在他任職於市房管局和市國土局期間，掌握著關乎國計民生資源的重要權力，也成了當地企業老闆們的重點「圍獵」對象。

報導指出，陳鵬於2003年至2005年期間就收受了41家房地產開發商、下屬單位等機構的錢財，先後有人民幣186萬元、217萬港元、6.3萬美元，另有黃金、洋酒、字畫等禮品。1050912

(中央社)