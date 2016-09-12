十一長假陸客人數 旅遊業者憂歷年新低

(中央社記者朱則瑋台北12日電)往年中國十一長假期間，來台的中國團客幾乎要1個月前申請，但今年只要向移民署申請，當天就能核證，旅遊業者憂心人數恐創歷年新低。移民署說，實際狀況仍需待10月初才能得知。

中國十一長假為10月1日至7日，是全年重要旅遊商機日期，不少人選擇到台灣遊玩，這段期間移民署的中國客來台配額幾乎爆滿，但今年卻出現無人排隊窘境，旅遊業者擔心十一長假中國客來台人數恐怕不比往年，甚至創下歷史新低。

根據移民署資料統計，今年9月1日至9日止，中國客申請來台個人旅遊及團體旅遊人數，分別為2萬9824人及1萬6435人；比起去年同期間的1萬4512人及3萬1197人，各有增減。

移民署表示，往常多從9月初開始觀察十一黃金週申請案，以今年9月1日至9日與去年同期比較可發現，個人旅遊的中國客不減反增，增幅為105.5％，但團體客減幅卻達47.3％。

移民署指出，中國客來台旅遊，得先向移民署申請，往年都有排隊情形，今年團客申請狀況的確有減少情形，但到底十一長假中國客觀光人數多少，仍需等到10月初才比較能清楚了解。1050912

(中央社)