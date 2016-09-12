颱風來離島航班停駛 2女堅持去綠島

我要評比

受到颱風外圍環流影響，台東往返蘭嶼、綠島客輪13、14日停駛，船公司今天疏運兩離島旅客返台。但有2名來自上海的女子，不怕颱風受困，堅持去綠島，順利成行。

受颱風莫蘭蒂影響，航港局宣布，13、14日往返台東和蘭嶼、蘭嶼和後壁湖各10航次全數取消。

許多遊客在登船碼頭看見公告敗興而返，但有2名上海女子堅持要去綠島，她們說，去綠島是固定行程，雖然知道颱風要來，應該不會那麼倒楣，預計14日下午搭飛機返台。

另外，台東縣原民處宣布，目前正在新生公園秀泰影城前舉辦的原鄉藝術創作展，因莫蘭蒂颱風影響，今天起暫停展出。1050912

(中央社)