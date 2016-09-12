颱風來離島航班停駛 2女堅持去綠島
受到颱風外圍環流影響，台東往返蘭嶼、綠島客輪13、14日停駛，船公司今天疏運兩離島旅客返台。但有2名來自上海的女子，不怕颱風受困，堅持去綠島，順利成行。
受颱風莫蘭蒂影響，航港局宣布，13、14日往返台東和蘭嶼、蘭嶼和後壁湖各10航次全數取消。
許多遊客在登船碼頭看見公告敗興而返，但有2名上海女子堅持要去綠島，她們說，去綠島是固定行程，雖然知道颱風要來，應該不會那麼倒楣，預計14日下午搭飛機返台。
另外，台東縣原民處宣布，目前正在新生公園秀泰影城前舉辦的原鄉藝術創作展，因莫蘭蒂颱風影響，今天起暫停展出。1050912
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。