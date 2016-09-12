雲林電子遊藝場涉賭 14人送辦

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雲林縣西螺鎮一家電子遊藝場涉嫌提供現金供顧客兌換賭博，今天遭警方查獲賭資新台幣19萬3515元，並將負責人、賭客等14人移送法辦。

警方表示，這家位於西螺鎮鬧區的電子遊藝場，機檯種類眾多、出入顧客頻繁，經警方探訪、埋伏後，得知店家雖然領有合法執照，卻以合法掩護非法，供顧客換取現金賭博。

警方指出，業者採「會員制」及「密室交易」方式，顧客必須先加入會員，贏得積分後，才可換取積分卡；想要兌換現金時，則依店方指定的「密室」進行兌換現金。

經警方當場傳訊員工（開分員）及多名賭客，多人坦承有兌換現金賭博行為，案經警方查扣賭博電玩機檯63檯、賭資19萬3515元及積分卡等相關證物。

全案經警方偵訊後，依涉嫌賭博罪、違反電子遊戲場業管理條例，將負責人、賭客、開分員共14人移送雲林地檢署偵辦，並移請雲林縣政府撤銷電子遊藝場營業許可。1050912

(中央社)