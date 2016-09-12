民進黨團幹部選舉 吳秉叡連任幹事長

民主進步黨立法院黨團幹部經民進黨團總召集人柯建銘多次協調未果，進行投票。經4小時投票後，開票結果幹事長由立委吳秉叡連任；書記長部分，則由立委劉世芳勝出。

民進黨團幹事長、書記長經多次協調仍無結果，上午繼續協調，雖然原有意參選幹事長的民主進步黨籍立法委員高志鵬、參選書記長的民進黨籍立委陳亭妃退選，幹事長仍有民進黨籍立委吳秉叡與莊瑞雄、書記長則有民進黨籍立委劉世芳與陳歐珀角逐。上午11時開始投票，下午3時截止。

下午3時在民進黨團辦公室準時開票，吳秉叡也到場關心，扣除立法院正副院長及人在國外的立委姚文智外，共有66人投票。開票結果，幹事長部分，吳秉叡38票、莊瑞雄25票、無效票3票，吳秉叡當選；書記長部分，劉世芳40票、陳歐珀25票、無效票1票，劉世芳當選。

吳秉叡受訪時表示，開票過程中有些緊張，也要謝謝黨團同仁給他支持，讓他能繼續服務，未來盡可能協助執政團隊與黨團間溝通能更順暢。他說，大家都有為黨服務的心，這次選舉讓黨內同仁為難，他要先說聲抱歉，大家都是運動家精神，莊瑞雄下會期也能爭取服務的機會。

媒體詢問，有人將這次黨團幹部選舉做派系解讀，認為是立委陳明文要選下屆總召的前哨戰？吳秉叡說，他不是這樣看，「如果講派系的話，我的人最少，穩輸」，只要是團體總是會有誰跟誰感情比較好、跟誰互動比較多，他在立法院也十幾年，有很多同仁是好朋友，「感謝他們看到真誠的大秉（吳秉叡外號）」。1050912

(中央社)