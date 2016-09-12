救觀光 政院：集中協助受影響業者地區
觀光相關產業今天下午上街遊行，訴求「要生存、有工作，能溫飽」。行政院提出因應作法表示，短期內將把資源集中到受陸客影響嚴重的業者與地區，包括擴大辦理團體旅遊等。
行政院發言人童振源下午表示，交通部上週已向行政院長林全報告陸客減少的衝擊與因應作法，林全也同意交通部4項策略，包括開拓多元市場、擴大國內旅遊、創新產品穩固陸客市場，以及協助陸客產業紓困及轉型。
他表示，針對明顯受到影響的業者與地區，林全也特別指示要有具體措施協助，以支持業者度過難關及順利轉型。
評估受影響較大的縣市包括嘉義縣市、花蓮縣、桃園市、高雄市、台東縣、新北市。影響產業包括旅行業、旅宿業、購物商店、遊覽車業、導遊人員、租賃車及計程車、民宿及商店。
童振源表示，政府也會協助國內觀光產業轉型為優質安全的旅遊服務、區域性深度旅遊行程，同時希望轉型為多元的國外旅客市場，才能建構永續的觀光產業發展。
對於業者表示政府到因應作法緩不濟急，童振源說，林全在指示中特別提到，希望把資源集中到受陸客影響嚴重的業者與地區。
他表示，在開拓國內旅遊市場、拓展多元客源上，會儘量把旅客及消費引導到受影響較大的業者與地區，像是希望擴大學校或公務機關辦理團體旅遊等。
童振源表示，短期而言，希望針對受影響較大的業者與地區集中協助。交通部報告提出紓困作法及升級優惠貸款，則是中、長期作法。1050912
(中央社)
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