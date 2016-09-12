慟！《鬼娃新娘》變性女星病逝 享年47歲

好萊塢變性女星艾利西斯阿奎特11日凌晨病逝於洛杉磯。（圖／達志穎像）

好萊塢知名變性女星艾利西斯阿奎特（Alexis Arquette）驚傳在11日凌晨病逝，享年47歲。出身演藝世家的她，姐姐是奧斯卡最佳女配角翠西亞艾奎特（Patricia Arquette），曾演出如《婚禮歌手》、《鬼娃新娘》、《黑色追緝令》等經典作品，演技精湛備受肯定，如今卻傳出不幸消息，不僅震驚演藝圈，也令粉絲悲痛萬分。

本名羅伯特阿奎特（Robert Arquette）的艾利西斯阿奎特，在2006年決定改變性別，以女人的身分出現在觀眾面前，才華洋溢的她，既能演又會唱，曾與亞當山德勒（Adam Sandler）、茱兒芭莉摩（Drew Barrymore）合作喜劇《婚禮歌手》，於2014年再度攜手推出《當我們混在一起》，正當觀眾期待她帶來更多作品的時候，11日卻傳出噩耗，艾利西斯阿奎特已於洛杉磯家中病逝，享年47歲。

在家屬聲明中，艾利西斯阿奎特家人透露她在大衛鮑伊（David Bowie）的歌聲中長眠，更表示她是位傑出的演員、畫家、歌手、藝術工作者，在變性的過程中，他們從她身上學會容忍、接受，而在變性之後，她教會了他們什麼是愛，對他們而言，艾利西斯阿奎特不僅是家人，更是人生導師。

(中時電子報)