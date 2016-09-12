彰縣梧鳳非營利幼兒園掛牌，小朋友玩得超開心

梧鳳非營利幼兒園，小朋友開心上課。(鐘武達攝)

彰化縣長魏明谷與彰小猴帶著梧鳳非營利幼兒園的小朋友開心唱跳。(鐘武達攝)

亞洲大學附設梧鳳非營利幼兒園，免註冊費 、家長負擔輕，開辦第1學期招收2班60名小朋友，縣長魏明谷今天為幼兒園主持揭牌，還與幼教親善大使「彰小猴」帶著小朋友又唱又跳，玩得超開心。

埔心鄉梧鳳國小校園的亞洲大學附設幼兒園，是縣內第2所非營利幼兒園，就讀的幼兒免收註冊費，營運成本則由政府與家長分攤，分攤比例參考梧鳳學區私立幼兒園收費，縣府40％、家長60％，家長每月繳交的費用僅4812元，還備有娃娃車接送，很方便。

魏明谷說孩童是彰化的未來，希望透過這樣的合作模式，提供優質、普及、平價、近便性的教保服務，未來也期望持續規劃增設非營利幼兒園，減輕更多家長的負擔。

梧鳳國小以無償方式提供土地及建築物，並由縣府挹注經費改善設施及設備，梧鳳非營利幼兒園招收對象為埔心、埔鹽及員林等鄰近鄉鎮的幼兒，8月1日開辦，第1學期招收60名，未來預計招收到90名，與目前梧鳳國小的學童有91人相當。

教育處長林明裕表示，非營利幼兒園招收對象比照公立幼兒園，且優先招收低收入戶子女、身心障礙、原住民族、特殊境遇家庭以及中度以上身心障礙者的子女，落實照顧弱勢、實現教育正義的理想。

(中時)