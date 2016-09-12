「亞洲萬里通」慶祝結盟KKday 哩程加碼3倍送

國泰航空重視成長快速的自由行，宣布將與台灣本土旅遊體驗平台KKday合作，讓全球逾850萬「亞洲萬里通」會員可透過其私藏的全球人文風情體驗，全方位賺取哩程，不僅造福廣大會員，更讓積極發展海外市場的KKday，進一步穩扎全球旅遊市場。慶祝結盟KKday並辦理哩程加碼3倍送與周周抽日韓機票活動。

據觀光局統計，近6成台灣人國內外旅遊偏好自由行，跳脫過去旅行團走馬看花千篇一律的打卡拍照，轉而追求「自主性」和「目的性」的體驗式行程，期望打造更具「個人風格」的旅遊規劃。

消費者對自由行的彈性需求，亞洲領先的旅遊及休閒獎勵計劃「亞洲萬里通」，串連全球航空、飯店、訂房網站、租車及旅遊評論網，帶來整趟旅程不間斷的哩程回饋機制。

自10月1日起至11月30日止，「亞洲萬里通」慶祝與KKday合作上線，祭出「哩程3倍送」！會員於KKday官網預定全球53個國家、174個城市，超過6,000個體驗行程，即享每40元賺取3里數的限時回饋。

從【秋季限定富士山豪華露營體驗】、【最新沙巴跳島景點MoonBay 潛水一日遊】 至【北歐秘境瑞典 Abisko 極光八日遊】，深度探索世界同時享受3倍哩程賺取，快速累積下一趟旅行的能量。

另旅遊夥伴年中慶開跑，衝刺哩程就趁現在。正在計畫下半年國內外旅遊的旅客，千萬別錯過「亞洲萬里通」偕同旅遊夥伴所推出的年中慶活動，抓準衝刺哩程的大好時機！

即日起至11月30日止，「亞洲萬里通」旅遊年中慶從預訂民宿、飯店、行程體驗、租車，乃至旅行後評論飯店與餐廳，會員皆可享有哩程多重回饋。「亞洲萬里通」會員凡於「酒店」、「汽車及運輸」、「旅遊及休閒」三種類別旅遊夥伴消費，最高可賺取額外5,000「亞洲萬里通」里數（相當於聯名鈦商卡消費125,000元所得里數）。期間內，賺取基本里數最多的前五名會員，還可贏取20,000「亞洲萬里通」里數獎勵，現賺台北來回大阪或首爾的經濟客位機票 ！

舉例說明，會員於10月份預訂kkDAY (旅遊及休閒夥伴) 的體驗行程，除了搭上每40元消費賺取3里數的限時優惠，另可額外獲得500「亞洲萬里通」里數獎賞。若同時至飯店夥伴住宿，則享有「兩種旅遊類別夥伴」2,000里數的回饋。再至avis或hertz租車（汽車及運輸夥伴），則享有「三種旅遊類別夥伴」的5,000里數獎勵。

(工商)