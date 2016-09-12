台灣自行車節 中彰投苗三千騎士大會師
中台灣是全國自行車產業的大本營！台中市政府觀光旅遊局特結合自行車產業，將在10月8日舉行「2016臺灣自行車節－0K臺灣樂遊臺中自行車嘉年華」活動，預計召集3000名自行車騎士，分別從中台灣4縣市騎到台中洲際棒球場進行空前的大會師；即日起開放騎士報名，除有排汗衣、完騎證書、紀念品外，還有機會抽中市價超過4萬元的自行車。
觀光旅遊局長陳盛山指出，中台灣日月潭環潭、東豐后豐、南投139縣道及西濱濱海自行車道等，都是中部知名的自行車騎乘路線；為加強推廣中台灣自行車運動旅遊，市府與交通部觀光局共同主辦這次的大會師活動。
陳盛山說，4條路線包括15公里的「臺中線－花都輕騎」、36公里的「彰化線－中彰悠活139」、42公里的「南投線－決戰中投136」以及36公里的「苗栗線－奔馳海線樂中苗」4條中台灣騎乘路線。日本大分縣自行車協會將組團報名騎乘活動，進行兩地自行車運動旅遊交流；市府也邀請新加坡、香港媒體部落客及當地組團旅行社來踩線自行車旅遊。
觀光旅遊局表示，「0K臺灣樂遊臺中自行車嘉年華」是交通部觀光局「2016臺灣自行車節」4大主軸活動之一，本屆特規畫「中臺灣騎士大會師」，嘉年華當天也舉辦啟發兒童平衡感以及肢體協調能力的「PUSH BIKE大賽」，歡迎爸爸媽媽帶著3歲至6歲小小車手一起事先報名，免費參加並可獲贈紀念衫一件。
「中臺灣騎士大會師」及「Push Bike大賽」活動自即日起至9月30日止採網路報名。更多活動詳情請上活動官網或洽活動專線：04-23827598。
(中時)
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