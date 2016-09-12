對抗不景氣 法700老闆騎復古機車遊街

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近700位法國企業主管和老闆今天騎著老舊藍色機車發出嗡嗡聲，沿著巴黎知名香榭麗舍大道呼嘯而過，此舉旨在對抗經濟環境的不景氣。

「巴黎人日報」（Le Parisien）網站影片可見，企業老闆打扮不含糊，紛紛披上同樣藍色斗篷和粉紅色安全帽，騎著摩托貝卡納（Motobecane）機車，疾馳在這條林蔭大道上。摩托貝卡納機車在1970年代曾風靡法國。

法新社報導，籌辦人說，這項活動「無關政治」，目的是提振對法國經濟的信心，並展現老闆和員工團結一致。法國經濟依然擴張，但僅呈微幅成長。

籌辦人雷文（ Dominique Ravon）向記者說：「這項活動旨在傳達對抗危機、對抗不景氣的訊息。目標是希望企業老闆與員工攜手上街道，展示一切正常。」

參與這次復古機車遊行的法國人民銀行（Banque Populaire）經理培勞德（Remi Peraud）說，他希望展示「老闆也知道如何尋找樂子」的一面。

籌辦人透過聲明說，這項活動的設計宗旨還包括讓企業主管討論未來可能的全新合作機會。

這些騎士還包括來自巴西、加拿大和西班牙的企業主管。

「Meules Bleues」（藍色機車）活動迄今已舉辦第3年，2014年舉辦之初就有150名老闆共襄盛舉。

根據歐盟統計局（Eurostat）指出，法國第1季經濟成長0.7%，但第2季則掛零，所幸上季失業率降至9.6%，是2012年來首度跌破10%。1050912

(中央社)