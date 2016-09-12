柯文哲抱怨 地價為何有3種
台北市長柯文哲今天說，要健全房市，資訊必須公開透明正確，他身為外科醫生忍不住抱怨，地價竟有3種，徵收是用實價、增值稅用公告現值、地價稅用公告地價，每次聽報告都會亂掉。
台北市政府今天在晶華酒店舉行居住正義論壇，上午由都市發展局與社會局報告住宅政策與社福補貼；下午則由地政局與財政局探討房市與稅制改革。
柯文哲下半場開場前致詞時表示，要健全房市，資訊必須公開透明正確，老百姓也許一輩子就只買一次房子。
柯文哲說，提到房屋稅跟地價稅，他身為外科醫生忍不住要抱怨，地價竟然有3種，政府徵收是用實價、增值稅用公告現值、地價稅用公告地價，「一個價格就好，為什麼要用三種？每次聽報告我都會亂掉」。這是長期累積問題，需透過立法程序慢慢去改正。
柯文哲表示，本來今天論壇要講地價稅房屋稅怎麼做，但直到昨天都還沒定案，因此將提出方案，再看大家意見。
他說，房屋稅跟地價稅應該要調漲，但不該從民國103年7月1日起一刀切，差一天就完全不一樣制度，「這很奇怪」，應做到公平性、可預測性，隔一年不管漲30%、變30倍，都是不可思議，怎麼補救造成他很大困擾。
柯文哲表示，按照國父平均地權的概念，應從房屋稅、地價稅跟增值稅，提出一定比例做租金補貼跟蓋公宅的錢。租金補貼將來應會擴大，財源來自房屋稅、地價稅跟增值稅，至於要怎麼做、多少百分比，內部還在思考。
他表示，台北市有6萬多戶空屋，表示以前的政策不切實際，如何讓空屋到市場，稅制、獎勵制度等，都一定要改變。至於要如何獎勵，都還要思考。今天的研討會只是開始，每隔一段時間將把想法公布，聽取社會意見再做修正。1050912
(中央社)
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