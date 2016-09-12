基隆落海溺水男子尋獲 調查死因

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

基隆外木山海域傳出民眾落海，死者身分確認為民國26年次的唐姓民眾。海巡署岸巡第二總隊今天打撈遺體，由警方後續調查。

基隆市消防局昨天深夜獲報，外木山海興游泳池外海，傳出有男子溺水事件，海巡人員及消防局獲報，派遣人員搜救未果。

內政部空勤總隊今天上午也加入搜救行列，有民眾運動時，發現1名男子在海上載浮載沉，趕緊通報119。消防人員火速派船艇將海上男子吊掛上岸，已是冰冷遺體。

岸巡第二總隊調查，死者為80歲的唐姓男子，岸巡人員在岸邊找到隨身包包，遺留證件，已經聯繫家屬。1050912

(中央社)