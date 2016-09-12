不提案入聯 蔡政府僅洽友邦致函

聯合國大會。（美聯社）

聯合國大會即將舉行，今年我國仍然洽請友邦替我國有意義參與聯合國體系專門機構做發言，不過相較過去不同的是，扁李時代曾經主動提案申請加入聯合國，馬政府2008年則洽請友邦在聯合國大會提案讓台灣有意義參與聯合國專門機構，而新政府本次大會則不會直接或間接在聯合國大會提案，改成洽請友邦發言以及透過友邦致函聯合國秘書長表達聯合國應正視台灣參與聯合國專門機構基本權利。

外交部次長吳志中今表示，今年依循「踏實外交、互惠互利」的思維，洽請友邦在聯大總辯論為我國發言，也洽請友邦駐聯合國常任代表為我國聯名致函聯合國秘書長，今年推案目標在昭告世人，我國作為一個「和平的積極溝通者」，有能力與國際各方持續對話，溝通並做出貢獻。

今年提案有兩項訴求，其一是呼籲聯合國正視台灣2300萬人民參與聯合國專門機構的權利，包含世界衛生組織、國際民航組織及聯合國氣候變化綱要公約等；另外則是呼籲聯合國正視台灣參與落實聯大104年度功過的「2030永續發展目標」。

對於這次新政府將不會直接或間接在聯大上提案，改成致函，吳志中表示，「條條大路通羅馬」，主要目的是讓國際社會接受並讓我們有意義參與聯合國體系，過去有提案、有發言的方法，在前任政府比較放在發言這方面，這次多一個致函，表達我國有意願參與的不同方法，對國際社會的反應，根據國家利益有不同考量，這次以發言跟致函是符合我國利益的方法。

至於致函內容如何稱呼我國，吳志中表示，我國國名是中華民國，但國際社會比較認識台灣，致函內容有台灣，有中華民國，也有中華民國（台灣），他也坦言，「名稱問題是比較困難也給我們比較多阻礙的事情，政府會盡量讓國際社會用我們國名來稱呼。」

而國際民航組織（ICAO）即將在月底登場，不過外交部證實，我方至今仍然沒收到邀請函，外交部也在做努力，目前許多友邦也幫我方寫信，表達支持我方參與這次大會。

(中時)