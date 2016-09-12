德國交換學生 溪湖高中學做月餅
Lecker中秋節快樂！德國15歲交換學生Elias，今年8月來到溪湖高中與溪高應用外語科同學交流切磋語言，今天更挺進到餐飲科教室試手藝，學習製作應景的中秋月餅，初次嘗到台灣的節慶小吃，不禁豎起大姆指說「好吃」。
溪湖高中與國際扶輪社「青少年交換計畫」合作，提供外籍學生留學體驗，同時也讓校內的學生有機會接觸不同國家的高中生，擴展學習視野，來自德國柏林的Elias，則是單槍匹馬選擇溪湖高中，勇氣十足。
校長楊豪森說，溪高設有應用外語學程，並且開設多元特色課程可選修，其中包括每周2小時的德文課程，這次Elias到溪高與應用外科學生互動，對於雙方的學習都很有意義。
中秋節前夕，觀光餐飲科正好規畫學生體驗月餅製作，Elias也跟著走進餐飲教室當起實習生，透過學習製作月餅，他與應用外語學程學生演練實務會話、溪高學生則使用英文介紹中秋節及吃月餅的習俗與典故，讓Elias對台灣的風俗文化與在地生活，體驗更深。
哇，他獨力，語言能力又好棒！楊豪森說，Elias的母親是德國人、父親是智利人，而他在德國多元學習，除了母語，還會英文、法語與西班牙語等，8月才到台灣，現在自我介紹，也可以使用中文，學習的能力讓溪高學生很佩服 。
(中時)
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