高雄社教館酷兒幸福電影院 9／24放映《親子丼》
高雄市立社會教育館不定期精選優質性平議題影片，期盼型塑多元文化，深化性別平等的意識，9月24日（六）下午2時30分將播映酷兒影展參展影片《親子丼》，描述親子間情感與同志出櫃的溫馨電影。即日起開放網路報名，報名請上社教館網站活動報名系統，歡迎踴躍報名，該片為保護級，參加對象限為6歲以上觀眾。
艾瑪受夠了枯燥乏味的婚姻生活，於是搬去兒子艾略特的洛杉磯公寓與他同住。艾略特在一家普通的中國餐廳擔任主廚，未來充滿不確定…而且他是同志。艾瑪對此的負面態度讓這對母子更像是陌生人；但此刻又是他們最需要彼此的時候。隨著艾瑪在新朋友開導下解放自己，艾略特坦承了自己對親密關係的不安全感，媽媽與孩子懸殊的心才慢慢透過食物搭上線。
(中時)
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