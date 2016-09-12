中秋連假商機大 百貨預購開打迎買氣

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中秋節4天連假將到來，看好連假商機，台中市多家百貨公司在週年慶未登場前提前舉辦預購活動，還祭出上億元回饋消費者，也有業者提供汽車大獎。

15日開始就是中秋節連假，今年有颱風來攪局，可能影響民眾戶外出遊興致，不過，百貨公司業者則看好連假商機，原本9月下旬才要登場的週年慶活動，從15日起先提前舉辦預購活動，並祭出回饋方案，吸引消費者連假期間也可以選擇逛百貨公司。

中友百貨公司企劃處經理簡聰政表示，這次投入至少新台幣1.8億元預算回饋消費者，光是化妝保養品就推出逾12萬套優惠組，並與法國品牌合作推出3波系列卡友禮，都是消費者喜愛的高質感居家用品。

台中大遠百9日先舉辦VIP精品預購開出1.5億元業績，為延續買氣，15日到18日的連假期間開放全館預購，為22日起登場的週年慶先暖身，而且還有滿額抽獎活動，有機會抽中市價57.9萬元的汽車。

預購活動開始，各百貨業者除了有滿千送百的促銷外，還加碼刷卡禮，台中大遠百與22家銀行合作，當天刷滿6000再送200；中友百貨則與11家銀行合作，滿5000送200。1050912

(中央社)