中秋連假商機大 百貨預購開打迎買氣
中秋節4天連假將到來，看好連假商機，台中市多家百貨公司在週年慶未登場前提前舉辦預購活動，還祭出上億元回饋消費者，也有業者提供汽車大獎。
15日開始就是中秋節連假，今年有颱風來攪局，可能影響民眾戶外出遊興致，不過，百貨公司業者則看好連假商機，原本9月下旬才要登場的週年慶活動，從15日起先提前舉辦預購活動，並祭出回饋方案，吸引消費者連假期間也可以選擇逛百貨公司。
中友百貨公司企劃處經理簡聰政表示，這次投入至少新台幣1.8億元預算回饋消費者，光是化妝保養品就推出逾12萬套優惠組，並與法國品牌合作推出3波系列卡友禮，都是消費者喜愛的高質感居家用品。
台中大遠百9日先舉辦VIP精品預購開出1.5億元業績，為延續買氣，15日到18日的連假期間開放全館預購，為22日起登場的週年慶先暖身，而且還有滿額抽獎活動，有機會抽中市價57.9萬元的汽車。
預購活動開始，各百貨業者除了有滿千送百的促銷外，還加碼刷卡禮，台中大遠百與22家銀行合作，當天刷滿6000再送200；中友百貨則與11家銀行合作，滿5000送200。1050912
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。