角逐台南市議長 民進黨團推賴美惠
(中央社記者張榮祥台南12日電）台南市議會民進黨團今天宣佈推出前議長賴美惠參選議長，國民黨團也將開會決定是否推舉人選競逐。
前台南市議長李全教涉賄遭判市議員當選無效定讞，同時失去市議員及議長資格，民進黨團積極部署議長補選事宜，開放黨團成員登記參選議長，結果僅賴美惠1人登記，黨團決議由賴美惠出馬競逐議長。
民進黨團總召林宜瑾表示，黨團有信心再拿回議長寶座，接下來就是透過程序委員會召開臨時會，以進行議長補選。
她說，在議長補選上，黨團對黨團成員將有2項約束，分別是支持議長補選及支持賴美惠，若是違反黨團決議，必祭出黨紀開除黨籍。
國民黨團書記長蔡育輝說，黨團近日內將開會決定是否推舉人選競逐，但因民進黨團在市議會實質過半，國民黨團是少數，應該會尋求無黨籍議員的合作。
蔡育輝表示，他個人的意見是建議大會議決，無需改選議長，由副議長郭信良代理議長就行；若是大會不同意，國民黨團再推舉合適人選競逐。他預估黨團在中秋前應會做出決定。
立法院今年5月三讀通過地方制度法修正案，未來直轄市議會、縣市議會正副議長，及鄉鎮市民代表會主席副主席，由議員或鄉鎮市民代表選出，從原本的無記名投票，改為記名投票。
此修正案肇因於李全教競選議長時遭批涉賄，也被稱為「李全教條款」。台南市議長若是補選，將是修法後全國第一個施行「記名投票」的縣市。
賴美惠是前台南市議會議長，也是台南市長賴清德支持的人選，但在連任議長時失利，敗給李全教，當時民進黨不僅開除5名市議員黨籍，賴清德也拒進市議會 200多天，造成府會對立，釀成極大的風波。1050912
(中央社)
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