陸：4年來判處貪賄犯10萬人
中國大陸今天公布「中國司法領域人權保障的新進展」白皮書表示，2012年至2015年，各級法院共審結貪汙賄賂犯罪案件9.49萬件，判處罪犯10.02萬人。
新華社報導，中國大陸國務院新聞辦公室今天發表約1.3萬字的「中國司法領域人權保障的新進展」白皮書。當中包括不斷健全人權司法保障機制、進一步完善人權司法保障程序、努力提高人權司法保障執行力和切實保障被羈押人合法權利等四個部分。
白皮書表示，2012年至2015年，各級法院共審結貪汙賄賂犯罪案件9.49萬件，判處罪犯10.02萬人。
白皮書說，2015年，中國大陸各級檢察機關共立案偵查職務犯罪案件4萬834件、5萬4249人，過去4年間共審結行賄案件1.03萬件，判處罪犯9219人；審結瀆職犯罪案件2.13萬件，判處罪犯2.35萬人。
白皮書統計，2015年共起訴重大責任事故犯罪2199人，查處事故所涉職務犯罪823人。過去4年間，各級法院審結各類一審刑事案件406.26萬件。
白皮書稱，大陸各級法院積極防範、糾正冤假錯案，4年間共依法宣告3369名被告人無罪。「中國將不斷提升人權司法保障水平，全面建設社會主義法治國家」。1050912
(中央社)
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