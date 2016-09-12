颱風莫蘭蒂來勢洶洶 東華大學14日停課

颱風莫蘭蒂來勢洶洶，東華大學今天宣布，14日學生全日停止上課、下午職員停止上班；停課期間受影響課程，由授課教師決定是否另行補課，並自行通知補課時間。

東華大學今天發布公告，根據中央氣象局資料顯示，颱風莫蘭蒂持續向西北西進行，預測13日晚上東部地區將受颱風影響，14日颱風侵襲機率高。

考量學校學生中秋節連假返鄉團聚，且因應東部地區每因豪雨或颱風造成落石、坍方、道路中斷或積水等情形，致對外交通中斷，基於維護學生安全，經綜合研判決定14日學生全日停止上課、下午職員停止上班。1050912

(中央社)