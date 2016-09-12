立院13日開議 國民黨優先法案95案

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立法院明天開議，中國國民黨列出95項優先推動的重大法案，包括將陸配取得身分證年限改為4年的兩岸人民關係條例修正草案、降低公投門檻的公投法修正草案、勞基法修正草案等。

立法院新會期明天開議，國民黨下午依慣例舉辦立法實務研討會，會中針對國民黨所推動的優先法案及106年度中央政府總預算案的審議，進行說明，並舉行綜合座談。

國民黨智庫國家政策研究基金會執行長孫立群報告時表示，新會期優先推動的共計96項重大法案，其中以社福及衛環相關法案最多，有23案，其次是司法及法制相關18案，還有1項法案與修憲有關。

公民投票法修正草案方面，國民黨版為將全國性公民投票案採雙軌門檻，政治性公民投票案維持現行規定門檻，但降低民生性公投案規定門檻；廢除公投審議委員會、降低地方公民投票門檻為1/3。

國民黨也將農業基本法草案列為優先法案，並將法案作為中長期農業施政推動、制度建構及法令制定的重要根據。

孫立群說，民進黨籍立委蘇震清所提農業基本法草案，條文前後不一，設很多基金會，是「亂七八糟的法案」，很遺憾民進黨所提版本很粗糙。

此外，勞工每7天中至少應有2天的休息，作為例假的勞基法修正草案、將學生納入得免徵、減徵或停徵應徵收規費對象的所得稅法第17條修正草案、釐清中央與地方權責，擴充地方財政的財政收支劃分法修正草案、明定國會議長中立化規範的立法院組織法修正草案、長期照顧保險法、將政黨在全國不分區立委當選席次的分配上，由現行5%降為3%的憲法增修條文第4條修正草案等，國民黨都列入優先法案。

國民黨原本將私立學校法列入優先法案，但因立委對法案內容有不同意見，後來決定暫不列入優先法案。

此外，國民黨立法實務研討會也進行黨團總召集人與書記長交接典禮；新任總召廖國棟說，黨中央與黨團一體，他有信心黨團與中央黨部有很好的合作。

擔任監交人的國民黨秘書長莫天虎表示，黨主席洪秀柱上任以來，國民黨智庫、政策會與文傳會、黨團溝通協調良好，戰力統合，會扮演好監督職責。1050912

(中央社)