聯大將開議 外交部請友邦致函UN秘書長
第17屆聯合國大會即將開議，外交部今天表示，今年將採取兩種做法，第一是洽請友邦在聯大總辯論為台灣個別發言，第二是洽請友邦駐聯合國常任代表為台灣致函聯合國秘書長。
外交部次長吳志中今天下午舉行記者會，說明政府在聯合國大會期間的相關規劃和做法。
他說，聯大9月13日開議，總辯論從20日開始到26日，期間友邦代表團會就關切的全球重要議題做廣泛發言，會呼籲各會員國追求包容性成長和全球連接目標時，注意並支持接納台灣有意義參與聯合國體系。
吳志中說，政府要實踐「踏實外交、互惠互利」外交思維，希望達到重要目標，讓全世界知道台灣是和平的積極溝通者，展現台灣有能力有意願真心誠意就全球關心議題與國際對話溝通和作出貢獻。
吳志中說，致函的做法可以將個別友邦幫助台灣的力量聚集在一起，向聯合國秘書長說明聯合國體系採取適當方式接納台灣參與的必要性和急迫性。
他說，今年推案主要訴求有兩點，第一，籲請聯合國正視台灣2300萬人民參與聯合國專門機構的基本權利，世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）所處理的全球關切議題，攸關全人類和國人福祉，台灣參與相關機制可以共同維護全球利益，聯合國應嚴肅看待。
第二，是籲請聯合國正視台灣參與並落實「2030永續發展目標」的成果。
此外，吳志中說，外交部為爭取聯合國社群對台灣人民心聲的認同，已請駐紐約辦事處在9月15日與貝里斯和帛琉駐聯合國代表團，及聯合國系統學術理事會共同辦理「參與及落實2030永續發展議程，來自台灣與其他國家的範例」國際研討會，透過研討會希望彰顯台灣積極參與聯合國相關發展進程的努力和貢獻。1050912
(中央社)
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