中俄南海軍演 俄方艦艇抵廣東湛江

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中俄為期8天的「海上聯合－2016」軍事演習今天在廣東省湛江外海展開。俄方參演艦艇上午抵達湛江一座軍港，中共以南海艦隊為主的兵力也集結完畢。

中國青年報官網「中青在線」報導，俄方參演艦艇抵達湛江時，演習總導演、中國大陸海軍副司令員王海和俄羅斯海軍副司令費多堅科夫（Aleksandr Fedotenkov）等官兵代表都在碼頭迎接，並舉行歡迎儀式。

王海致詞時說，這次演習雙方參演官兵將深入推進演練內容實戰化、指揮協同資訊化、組織實施規範化，進一步提升應對共同安全威脅的能力。

費多堅科夫表示，中俄歷次聯合演習雙方參演官兵緊密合作，共同完成各項演習任務。相信中俄兩國海軍加強合作，有能力共同應對海上安全威脅。

俄方參演兵力包括水面艦艇5艘，分別是崔布茲上將號、維諾葛瑞多夫號驅逐艦，佩列斯維特號登陸艦，阿拉陶號拖船和帕侵加號油輪，以及艦載直升機2架、海軍陸戰隊和兩棲裝甲裝備。

據新華社報導，中共海軍參演兵力12日在湛江集結完畢，分別來自南海、東海和北海艦隊，包括飛彈驅逐艦廣州艦、鄭州艦，飛彈護衛艦黃山艦、三亞艦、大慶艦，兩棲登陸艦崑崙山艦、雲霧山艦。

此外，共軍還派出2艘新型常規潛艇及新型島礁補給艦軍山湖艦等10艘海軍主戰艦艇。中共海軍航空兵則派出殲11B戰機、飛豹戰機、預警機及多型艦載直升機等共計19架。1050912

(中央社)