強颱莫蘭蒂逼近 嘉市府與軍方待命

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莫蘭蒂颱風今天下午已轉為強烈颱風，嘉義市長涂醒哲與嘉義災防區指揮官下午會面，表示市府與軍方已著手整備待命，做好防颱準備。

嘉義災防區指揮官張維煄少將、副指揮官曾莆程上校，以及嘉義後備指揮部副旅長李育霖中校、參謀主任秦文祥中校下午前往市府拜會，說明軍方防颱整備措施。

軍方表示，根據氣象局資料顯示，莫蘭蒂（MERANTI）颱風已轉為強烈颱風，以每小時22公里速度向西北西進行，根據中央氣象局路徑預測，這個颱風可能影響中秋假期。

涂醒哲指出，軍方向來是嘉義市最重要的防災夥伴，這次莫蘭蒂颱風可能襲台，尤其在中秋節有颱風侵襲，民眾一定覺得很掃興，但對於可能的天災，事前做好周全準備，才是降低損失的關鍵。

他說，市府團隊已進入整備狀態，包括完成後湖抽水站各機組運轉、大型移動式抽水機運轉檢測，各消防分隊、警察局與派出所以及市府都發、建設等單位也都整備待命。

涂醒哲也呼籲民眾配合做好防颱措施，例如住家前洩水孔請勿覆蓋、阻塞，以免雨水無法即時宣洩，造成溢淹；道路側溝及大排，若有阻塞排水不良，請通知里長或環保局。

民眾如果需要防汛沙包，請至牛稠溪橋前右側的「後湖抽水站」向管理人員登記後領取載運。1050912

(中央社)