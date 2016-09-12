德國西部地方選舉 反移民政黨遇挫
德國迅速竄升的反移民政黨另類選擇黨（AfD），昨天在下薩克森邦地方選舉得票率僅7%，落居第4。AfD上週才在東部的地方選舉擊敗德國總理梅克爾領導的保守派執政黨。
路透社報導，AfD甫於4日在麥克倫堡-福爾波門邦（Mecklenburg-Western Pomerania）地方選舉中囊括20.8%票數，擊敗得票率19%，屈居第3的梅克爾（Angela Merkel）所屬的基督教民主黨（CDU）。執政黨在地方選舉遇挫，外界重燃抨擊梅克爾難民政策的聲浪。
根據今天公布的開票初步結果，基督教民主黨在下薩克森邦（Lower Saxony），以34.4%的得票率拿下第一。中間偏左的社會民主黨（Social Democrats）則以得票率31.2%，緊接在後。綠黨以10.9%名列第3，AfD以7.8%落居第4。
AfD今年3月在西部的黑森邦（Hesse）地方選舉得票率11.9%。
AfD在德東前共黨執政地區勢力較強大。AfD在下薩克森邦大多數城市得票率不到10%，但在該邦首府漢諾威（Hanover）得票率10.1%，仍低於社民黨的31.2%，基民黨的29%，以及綠黨的13.6%。
麥克倫堡-福爾波門邦4日地方選舉是基民黨首次在地方選舉中，輸給極右派政黨。（譯者：中央社劉淑琴）1050912
(中央社)
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