田徑》協會13日開臨時理事會 全力慰留蔡辰威

前中華奧會主席蔡辰威放話辭田協理事長，掀起波瀾。（本報資料照片）

上周揚言呼籲各單項協會理事長提出辭職的前中華奧會主席、現任中華田協理事長蔡辰威，由於已經正式向中華田協遞出辭職書，因此，中華田協決定在13日下午5點在體育署2樓會議室召開臨時理事會，會中將全力慰留，希望蔡辰威能夠留任至明年底協會改選為止。

據了解蔡辰威原本辭意甚堅，但田徑界人士不論是教練或是選手都認為蔡辰威這7年來出錢出力，加上放權給協會工作人員，台灣田徑的成績普遍提升不少，尤其是男子鉛球張銘煌更是繼鐵人楊傳廣與飛躍羚羊紀政之後，第一位在奧運殿堂闖進決賽圈的選手，今年里約奧運7位選手取得參賽資格同樣是台灣田徑新高紀錄，在在顯示蔡辰威領導的中華田協有著極大進步。

中華田協秘書長王景成表示，蔡理事長先後擔任過橄欖球協會理事長、全國體總會長以及中華奧會主席，在中華奧會主席任內兼任田協理事長，他從來不會過問協會的運作，只要協會、教練與選手需要用到經費，他都二話不說拿出錢來，這樣的理事長要到哪裡找？外界的批評太過偏頗，因此，理事會上將全力慰留，同時也期盼所有田徑人給予支持和鼓勵。

(中時電子報)