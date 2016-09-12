青草茶農藥殘留 3成7不合格
夏天來杯青草茶，當心農藥殘留！行政院消保處今天公布抽查30件市售青草茶原料，檢驗結果有11件不合格，不合格率達37％，包含飲料大廠維大力也牽連其中，抽檢出供應商提供的原料之一蟛蜞菊（黃花蜜茶）也有農藥過量殘留，另外則是羅東鎮順安青草茶所使用的風茹草，檢出殘留6種農藥最多，目前檢出問題產品都已下架回收處理。
消保處也提醒，由於夏季天氣炎熱，有些民眾會自己在家熬煮青草茶，由於鄉（鎮、市、區）公所為維護道路兩旁景觀及環境衛生例如防範登革熱，會不定期噴灑藥劑，為確保健康，不要隨意採摘道路兩旁植物作為青草茶原料。
消保處今天公布「市售青草茶原料農藥殘留檢驗結果」。消保處處長劉清芳指出，青草茶為我國特色茶飲，消保處在今年7月，會同地方消保官及衛生局，到桃園市、嘉義縣、台南市、高雄市及宜蘭縣等縣市，鎖定專賣青草茶的青草藥街、中藥行或青草茶工廠，針對國人使用率較高的青草茶原料，包括仙草、咸豐草、蟛蜞菊及風茹草等4種進行抽樣調查。
消保處說，雖然檢出農藥都是國內核准使用，但尚未核准使用在這次的抽驗原料。其中仙草15件有2件超標；咸豐草8件有2件超標；風茹草1件受檢也超標，蟛蜞菊6件更是全數超標，當中產自苗栗金記保安貿易公司的蟛蜞菊，還是維大力青草茶的主要原料供應商。
此外，風茹草雖然只抽檢1件，但問題卻也不少，消保官指出，唯一樣品來自台東市吉豐藥材加工廠，卻檢出多達6種的農藥殘留，並提供給羅東鎮順安青草茶做使用。
(中時)
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