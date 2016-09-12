颱風來襲 嘉市愛鄉慈善會中秋辦桌延期

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莫蘭蒂颱風來打攪，嘉義市愛鄉慈善會中秋辦桌延期，原訂15日於中正公園舉辦「盈月圓。中秋情～關懷低收入戶送溫馨」，因強颱來襲，活動延至18日下午4點半至9點，將供應1500份餐點，發放白米、物資，提供義剪、推拿與摸彩，還有明歌星接力演出，卡司有蔡小虎、莊振凱等人。

(中時)