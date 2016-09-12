臉書傳「威爾史密斯兒子自殺」快訊 3C達人：千萬別點！
近日Facebook出現一則「威爾史密斯兒子驚傳自殺」的新聞快訊連結，讓不少用戶相當疑惑；對此，今（12）日有3C達人特別提醒所有網友，此為假消息，內有惡意病毒程式，若大家因不慎點入，恐使電腦中毒。
3C達人David今日於科技網站《點子生活》中撰文，表示臉書假消息連結又再度出現，而此次是好萊塢男星威爾史密斯兒子自殺的訊息，並以新聞快訊的方式（breaking news）出現，企圖激起用戶的好奇心點擊該連結，但事實上此為惡意病毒程式，恐使電腦中毒。
David特別強調，目前不確定有多少臉書用戶「中招」，但請所有用戶看到任何有關威爾史密斯與他的兒子的照片、或新聞連結，最好都不要點擊；他並提醒用戶可以注意連結上頭的發送地點，若註明「Approved: publish_actions」，就是病毒連結。
(中時電子報)
文章來源：《點子生活》網站
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