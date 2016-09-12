以樂會友 高市國小赴日締結姊妹校

高市福山國小師生40人昨天下午在高雄搭機至日本熊本縣大津町展開為期5天的參訪活動，師生此行並將與大津町小學以樂會友，締結姊妹校。

這次交流活動福山國小音樂特色團隊除以樂會友外，還將入班參與大津町小學校課程及活動，並進行Homestay住宿，深入當地學生家庭，體驗大津町特有的社區文化、生活及農事。

福山國小校長李進士4月赴日踏查已與熊本縣大津町建立良好互動關係，這項參訪活動原定7月暑假進行，後來熊本4月發生強震，大津町小學成為災區學校，李進士除第一時間發動福山國小學生親做卡片向熊本表達關懷外，為方便大津町小學重建，雙方決定將參訪活動延至9月。

福山國小赴日音樂特色團隊直笛團，成立已近20年，在教師鐘曼綾與曾慧真指導下，是高市音樂比賽的常勝軍。為這次交流活動，兩名教師還帶著32名學生特別準備創意的聽覺藝術節目，透過生活中的瓶瓶罐罐，成為學生的打擊樂器，藉以樂會友。

此外，校方也聘請日本籍教師到校教授基礎生活日語、日本文化、風俗、禮儀等課程，讓參與交流活動的師生對日本有基礎的認識。

大津町更將8月已結束的在地夏天祭典舞蹈「盆踊舞」，特地為福山國小師生的到訪，重現這項夏日祭典熱鬧歡樂的節慶氛圍，邀到訪的福山國小師生一起共舞。

李進士表示，此行除有福山國小特色團隊表演外，學生也入班上課，透過共同學習建立情誼，還安排Homestay住宿，讓學生融入當地生活並體驗當地社區農事，同時將與大津町小學校締結姊妹校，未來兩校將持續進行視訊課程、文化交流等，透過交流課程拓展孩子的視野。1050912

(中央社)