再見瓦城 導演趙德胤多倫多談台灣夢

台灣導演趙德胤的「再見瓦城」，呈現當前全球關切的移民及難民問題，在「威尼斯影展」一舉拿下歐洲電影聯盟大獎最佳影片，他表示，「台灣夢」是這部電影創作的核心。

趙德胤目前人正在加拿大參加多倫多國際電影節（TIFF）。

趙德胤本身是緬甸華僑，他在駐多倫多台北經濟文化辦事處協助安排下，接受華文媒體訪問時強調，台灣自由民主的環境，提供了電影等各種藝術創作的發展基礎，也因此台灣電影才能自80年代以來，不斷在國際上發出聲音，有一定的代表性。

「再見瓦城」描述緬甸華人為了美好生活、懷抱夢想離開家鄉，偷渡到其他地方打工的故事，電影表象雖是愛情故事，但背後傳達的卻是當前全球普遍存在的移民及難民議題。也因此，該片在威尼斯影展和多倫多國際電影節（TIFF）期間，受到很多關注。

現年33歲的趙德胤說，從學習電影的過程和年齡來看，他算是新導演，免不了會先拍攝自身熟悉的題材。他出生緬甸、考上僑委會海外招生考試、以僑生身分來到台灣念書乃至定居，這樣的經歷當年在他家鄉好比「中樂透」一樣。他的電影創作核心以及背後探索的文化底蘊，也很自然地環繞著自己和家人的台灣夢前行。

「再見瓦城」籌劃期長達5年，實際拍片過程卻只有2個多月，全片甫於8月中旬後製完成，9月初在威尼斯影展全球首映，就一舉拿下歐洲電影聯盟最大獎最佳影片，實力驚人。

趙德胤上一部作品「冰毒」曾代表台灣角逐2015奧斯卡最佳外語片入圍資格，全片只花了不到8萬美元，工作團隊只有7個人。

「再見瓦城」則是有1百多萬美元資金，由林強負責電影配樂、賈樟柯導演固定班底馬修負責剪輯，杜篤之負責錄音，美術請到泰國名導阿比查邦的班底指導，陣容堅強。是一部以台灣為主，結合法國、德國國家電影基金，由台灣、法國、緬甸、泰國共同製作的跨國結晶。

趙導演說，和自己過去的影片相較，「再見瓦城」最大的差別是在「溝通」。「再見瓦城」動輒要面對全場80人到2百人，讓他明白，如何從「管理」角度來看待電影團隊，是他今後要多多學習的地方。但他也強調，不論拍片電影經費是多是少，電影最重要的核心還是影片背後的創作思維。

而談到兩位年輕優秀的男女演員柯震東和吳可熙時，趙德胤讚賞有加。他說，兩位年輕時尚陽光的台北小孩，花了一年的時間在緬甸山上、泰國工廠實習，把自己徹底轉變成偷渡到泰國打工的緬甸華人，「很不簡單，成果相當好。」

此外，趙德胤也透露，目前他正在籌拍和台灣歷史以及現代社會有關的電影，也考慮拍攝科幻片。他預計15日離開多倫多，轉赴洛杉磯，接著還將攜片前往參加釜山影展。

「再見瓦城」預定12月9日在台灣上映，也是金馬影展的閉幕影片。在各方看好下，今年的金馬獎可能會大有斬獲。1050912

(中央社)