蕭敬騰看MV想大哭 讚晨翔演超好
歌手蕭敬騰領軍新人團體「獅子合唱團」出輯，新歌「最後的請求」MV由男子團體「SpeXial」成員晨翔飾演漸凍人，蕭敬騰直誇晨翔演得非常好，看完想大哭一場。
獅子合唱團是由主唱蕭敬騰、團長兼吉他手力Q、吉他手鄒強及鼓手阿矩組成，首張同名專輯「Lion」16日發行，今天中午在台北舉辦發片記者會，宣布10月8日在新北市市民廣場舉行新歌演唱會。
首播由導演蔡岳勳指導、晨翔及演員姚愛?主演「最後的請求」MV，晨翔飾演漸凍症患者，與姚愛?詮釋淒美愛情，蕭敬騰說，導演非常幫忙，無酬義氣相挺，晨翔演得非常好、帥得自然。
「最後的請求」MV採電影規格拍攝，蕭敬騰經紀人Summer表示，預算超支3倍，蔡岳勳連歌手對嘴都親自指導，在高雄連夜拍攝，連預定好的飯店都沒住；蕭敬騰直言這是他「有史以來最好的MV」。
首次看MV就淚崩的阿矩說，MV讓他聯想到讀大一時，因氣胸肺萎縮，送急診全身麻醉動手術，當時擔心有可能無法再醒來，現在身體狀況很OK，但還是有10％復發機率。
蕭敬騰直喊阿矩是用生命打鼓，但不忘開玩笑說怕阿矩打鼓太累，打算換鼓手，讓阿矩嚇到說不出話，逗笑全場。
唱片公司送上由師姊、歌手蔡依林及所屬翻糖蛋糕團隊「皇后陛下」聯手打造的獅子翻糖蛋糕，祝賀獅子合唱團發片，華納國際音樂股份有限公司大中華區總裁陳澤杉當場唸出蔡依林賀詞，希望「獅吼成功，成績嚇嚇叫」。1050912
(中央社)
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